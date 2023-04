POL-BOR: Borken - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Am Boltenhof; Unfallzeit: 277.04.2023, zwischen 09.10 Uhr und 11.00 Uhr; Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Borken ein parkendes Auto angefahren und sich anschließend entfernt. Zurück auf dem Parkplatz an der Straße Am Boltenhof blieb ein beschädigter schwarzer BMW. Zu dem Unfall kam es zwischen 09.10 Uhr und 11.00 Uhr. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. ...

