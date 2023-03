Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Polizist in Freizeit stoppt Alkoholisierten

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Borkener Straße;

Tatzeit: 12.03.2023, 20.25 Uhr;

An der Weiterfahrt gehindert hat ein Polizist in seiner Freizeit einen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer. Dem Beamten war am Sonntagabend auf der Bundesstraße 67 ein Auto aufgefallen, das in Schlangenlinien von dem Fahrer gelenkt wurde. Dabei geriet der Mann mehrfach in den Gegenverkehr. Anstatt der erlaubten 100 km/h fuhr er mit nur 60 km/h über die Hauptverkehrsader, um dann abrupt in Borken abzufahren. Auf einer Bushaltestelle an der Heidener Straße stoppte der 39-Jährige. An eine Weiterfahrt brauchte der in Hamminkeln lebende Mann nicht denken: vor seinem Fahrzeug stand der Wagen des Beamten. Dieser hatte seine Kolleginnen und Kollegen alarmiert, die wenig später eintrafen. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Es folgte eine Blutprobenentnahme, um den Blutalkoholgehalt exakt feststellen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (db)

