POL-BOR: Schöppingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Velen (ots) - Tatort: Velen, Buschstegge; Tatzeit: 21.01.23, zwischen 11.50 Uhr und 22.30 Uhr; Einen Möbeltresor und eine Geldbörse entwendeten Einbrecher am Samstag aus einem Wohnhaus. Zwischen 11.50 Uhr und 22.30 Uhr hatten die Täter die Terrassentür eines Wohnhauses an der Buschstegge aufgehebelt und das Haus durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für ...

mehr