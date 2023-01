Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Unter den Eichen; Tatzeit: zwischen 11.01.2023, 22.30 Uhr, und 12.01.2023, 06.10 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Schule in Bocholt eingebrochen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Straße Unter den Eichen, indem sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Aus dem Inneren eines dahinter liegenden Raumes entwendeten sie einen ...

mehr