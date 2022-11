POL-BOR: Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Einstein-Ring; Tatzeit: zwischen 16.11.22, 20.30 Uhr, und 17.11.22, 06.45 Uhr Aus einem Firmentransporter entwendeten noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro. Der Transporter stand auf einem umzäunten Firmengelände am Einstein-Ring. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. Kontakt für ...

