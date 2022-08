Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Vermissten

Bocholt

Vermisst wird in Bocholt der 35 Jahre alte Chris Alexander Reinartz. Er wurde zuletzt am Freitag gegen 20.00 Uhr gesehen. Der Gesuchte befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation, in der eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen ist. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß, von normaler Statur und hat blonde Haare sowie Tätowierungen am Hals und am Unterarm. Er war bekleidet mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt und führte ein Fahrrad mit zwei roten Taschen mit sich. Wer Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich über die Notrufnummer 110 umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (to)

