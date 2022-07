Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 73-jährige Borkenerin wird vermisst

Borken (ots)

Seit heute Morgen (Sonntag, 10. Juli 2022, 07:45 Uhr) wird die 73-jährige Frau Irene Kaczmarek vermisst. Sie ist aus einem Seniorenzentrum an der Heidener Straße in Borken abgängig. Die Vermisste ist 158 cm groß und sie hat eine kräftig Statur. Sie hat dunkelbraune kurze Haare und ist vermutlich mit einem Nachthemd und schwarzen Sandalen bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Borken, Tel. 02861/900-0.

