Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Randalierer leistet Widerstand

Gescher (ots)

In der Nacht zum Montag wurde der Polizei gegen 03.00 Uhr in einem Wohnhaus an der Kardinal-von-Galen-Straße ein Mann gemeldet, der als Gast in einer Wohnung randaliert hatte. Die Beamten nahmen den aggressiven und stark alkoholisierten 25-jährigen Gescheraner in Gewahrsam. Dieser leistete erheblichen Widerstand, er schlug, biss und spuckte. Eine Beamtin und ein Beamter erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und in diesem Rahmen entnahm ihm ein Arzt Blutproben, um die Alkoholisierung und den möglichen Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

