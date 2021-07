Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 81-jähriger Mann aus Gronau vermisst

Gronau (ots)

Seit dem 24.07.2021, 19:00 Uhr, wird der 81-jährige Siegfried Teich vermisst. Er ist vom Möllenweg in unbekannte Richtung aufgebrochen. Siegfried Teich ist 177cm groß und von schlanker Statur. Er trägt eine Brille, eine blaue Jeanshose, ein kariertes Hemd und hat kurze dunkelgraue Haare. Die Absuche mit einem Polizeihund führte zum Gronauer Bahnhof. Dort verliert sich die Fährte. Auch die Absuche der näheren Umgebung mit einem Polizeihubschrauber führte nicht zum Auffinden der vermissten Person. Da es Beziehungen ins benachbarte Enschede und Overdinkel gibt, ist ein Aufenthalt des Vermissten in den Niederlanden nicht auszuschließen. Die Polizei in den Niederlanden suchen ebenfalls nach der Person. Wer Hinweise zum Aufenthalt des Siegfried Teich machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ein Photo befindet sich im Anhang.

