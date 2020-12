Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 37- jährige Frau aus Gronau vermisst

Gronau-EpeGronau-Epe (ots)

Gronau - Am 06.12.2020, gegen 02:00 Uhr, verließ die 37- Jährige ihre Wohnanschrift in Gronau-Epe fußläufig in unbekannte Richtung.

Hierbei handelt es sich um die Jessica HÜMMERICH.

Sie kann wie folgt beschrieben werden: Braune schulterlange Haare - zu einem Zopf gebunden, bekleidet mit einer grauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und lila Badeschlappen.

Suchmaßnahmen, unter Einbindung eines Spürhundes und eines Polizeihubschraubers, sind eingeleitet.

Im Antreffungsfall wird um die Benachrichtigung der Polizeileitstelle in Borken gebeten. Erreichbarkeit: 02861-9004200

