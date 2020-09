Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schläge am Aasee

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag einen 16-Jährigen in Bocholt geschlagen. Der Bocholter war mit zwei weiteren Personen am Aasee, als eine dreiköpfige Gruppe dazu stieß. Eine Person aus der Gruppe fragte zunächst nach Geld. Als der Geschädigte kein Geld vorzeigen konnte, schlug der Unbekannte mehrfach dem Bocholter mit der Faust ins Gesicht. Erst als sich die Begleiter des Schlägers einmischten, ließ dieser von dem Geschädigten ab. Zeugen beschrieben den Unbekannten: 170 - 185 cm groß, circa 16-18 Jahre alt - er habe eine dunkle Jogginghose getragen und habe ein südländisches Aussehen gehabt. Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 19.30 und 20.15 Uhr, an der Seeseite nahe der Böggeringstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

