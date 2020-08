Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Seitenscheibe eingeschlagen

Borken (ots)

Einen erheblichen Sachschaden angerichtet hat ein Dieb, um an eine Sonnenbrille zu kommen: Die Beute des Unbekannten hatte in einem Auto gelegen, das im Rekener Ortsteil Maria Veen stand. Zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, schlug dort der Täter die Scheibe eines Wagens ein, der an der Straße "Zur Wassermühle" geparkt hatte. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell