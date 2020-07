Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - 74-Jähriger aus Borken wird vermisst

Borken (ots)

Derzeit findet eine von privater Seite initiierte öffentliche Suche nach einen 74 Jahre alten Borkener statt. Auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei wurde erstattet (am 12.07.2020). Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wurde der vermisste Eberhard Wächter in unregelmäßigen Abständen durch einen Bekannten besucht - dieser Bekannte gibt an, dass er den Vermissten schon am Dienstag, dem 07.07.2020, nicht mehr in dessen Wohnung angetroffen hat.

Derzeit bestehen keine konkreten Anhaltspunkte für eine Fremd- und/oder Eigengefährdung. Zudem hat sich der Vermisste in der Vergangenheit häufiger für mehrere Tage von zu Hause entfernt, ohne jemanden darüber zu informieren.

Da eine Gefährdung aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, führt die Polizei Ermittlungen durch und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort an den Polizeiruf 110.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, korpulent, Bart ("Kaiser-Wilhelm-Bart"), graue kurze Haare, Brille. Er hat einen Rollator dabei und trägt vermutlich eine braune Lederjacke.

