POL-BOR: Gronau - Fremdes Geld an sich genommen

Unterschlagen hat ein Unbekannter Geld, das ein anderer Kunde zuvor an einem Geldautomaten in Gronau vergessen hatte. Nach richterlichem Beschluss besteht für die Polizei nun die Möglichkeit, mit einem Lichtbild aus der Überwachungskamera nach dem Mann zu fahnden. Die entsprechende Aufnahme ist dieser Mitteilung in abrufbarer Form beigefügt. Der Mann ist circa 35 bis 45 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 01. August 2019, in einer Bankfiliale an der Enscheder Straße. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

