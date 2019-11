Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt

Bochum - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Bocholt / Bochum (ots)

Vermisst wird der 59-jährige Manfred Siekmann aus Bocholt. Nach dem derzeitigen Stand ist von erheblicher Eigengefährdung auszugehen.

Am Donnerstag, 14.11.2019, wurde eine Zeugin gegen 19:00 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der auf der Von-Waldthausen-Straße in Herne-Horsthausen aus einem Pkw ausgestiegen war und in mehrere abgestellte Pkws schaute. Sein eigener Pkw stand mitten auf der Straße. Kurz darauf hatte die Zeugin keinen Blickkontakt mehr zu der Person.

Nachforschungen der Polizei ergaben, dass der vermisste 59-Jährige der ständige Nutzer des abgestellten Pkws ist. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem durch die Zeugin beobachteten Mann um Manfred Siekmann handelt.

Die weiteren Ermittlungen in Bocholt ergaben Hinweise auf die erhebliche Eigengefährdung, sodass die Polizei Bochum umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Gebiet durchführte, in dem der Vermisste zuletzt gesehen wurde. Trotz des Einsatzes eines Hubschraubers und eines Mantrailer-Hundes verliefen die Suchmaßnahmen bisher ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, korpulent, zuletzt mit einer hellen Hose und einem karierten Hemd bekleidet.

Ein Foto des Vermissten ist dieser Meldung angehängt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich sofort über den Ruf 110 an die Polizei zu wenden.

