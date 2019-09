POL-BOR: Gronau - Brand in Radstation Gronau / Polizei fahndet nach Verdächtigen

Kreispolizeibehörde Borken

Mit Lichtbildern eines Tatverdächtigen geht die Polizei an die Öffentlichkeit, um Hinweise zu bekommen. Wie bereits berichtet, hat ein bislang Unbekannter am Samstagnachmittag, 01.06.2019, einen benzinbetriebenen Motorroller in der Radstation Gronau in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Motorroller. Am Sonntagabend legte ein Unbekannter erneut am selben Motorroller Feuer und richtete einen Sachschaden an der Radstation in Höhe von circa 5.000 Euro an. Beschreibung des Tatverdächtigen: circa 22 - 27 Jahre alt, untersetzte Statur, schwarzes Haar, Vollbart, Bekleidung - beide Tage: blaue Hose, eventuell Jeans, am Samstag trug er ein olivfarbenes T-Shirt (Aufschrift NIKE), am Sonntag ein weißes T-Shirt weiß, Schuhe: Sohle weiß. Weitere Einzelheiten und Fotos finden Sie unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gronau-vorsaetzliche-brandstiftung. Hinweise an die Kriminalpolizei Gronau Tel.: (02562) 9260.

