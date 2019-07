Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Hund plötzlich verendet

Velen (ots)

Jede Hilfe kam zu spät: Verendet ist am Sonntag in Velen ein Hund, der zuvor beim Spazierengehen auf der Straße Am Tiergarten etwas Unbekanntes gefressen hatte. Wenig später starb das Tier. Nach Angaben des Halters seien Tierärzte aufgrund der Symptomatik davon ausgegangen, dass der Hund Schneckenkorn aufgenommen hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

