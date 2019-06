Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Tresor aufgebrochen

Reken (ots)

Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in Groß Reken erbeutet. Die Täter hatten sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem gastronomischen Betrieb an der Werenzostraße verschafft, indem sie eine Kellertür aufhebelten. Im Inneren brachen die Unbekannten einen Tresor auf und entwendeten daraus Geld. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen.

