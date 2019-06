Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Sturz in Graben leicht verletzt

Bocholt (ots)

In einen Straßengraben gestürzt ist am Dienstag ein Radfahrer in Bocholt-Liedern. Zu dem Unfall war es gegen 16.10 Uhr auf dem Radweg an der Liederner Ringstraße gekommen: Der 51-Jährige war dort ausgangs eines Kurvenabschnitts mit dem Vorderrad von der Fahrbahn abgekommen und hatte so die Kontrolle über das Zweirad verloren. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Bocholter in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell