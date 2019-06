Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Fiat Ducato gestohlen

Südlohn (ots)

Einen Firmenwagen haben Unbekannte in Südlohn entwendet: Zwischen dem vergangenen Donnerstag, 30. Mai, und Montag 06.00 Uhr, stahlen sie den weißen Fiat Ducato, der auf einem Parkplatz an der Straße Doornte gestanden hatte. Das Fahrzeug trägt das Logo eines Malerfachgeschäftes. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

