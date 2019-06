Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - NACHTRAGSMELDUNG- 78-Jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bocholt (ots)

Heute morgen ereignete sich - wie bereits berichtet - auf der Barloer Ringstraße in Höhe Kalkdiek ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Borken war mit seinem PKW auf dem Kalkdiek aus Richtung Reyerdingstiege kommend gefahren und wollte nach rechts auf die Barloer Ringstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Bocholter, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Barloer Ringstraße in Richtung Binnenheide fuhr. Der Radfahrer verrletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Münster gebracht. Dort verstarb der 78-Jährige jedoch in den Nachmittagsstunden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Barloer Ringstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

