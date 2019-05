Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine 14-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in Bocholt von einem Auto erfasst worden. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Die Bocholterin war gegen 07.40 Uhr auf dem in Fahrtrichtung links liegenden Radweg an der Burloer Straße stadtauswärts unterwegs. Als sie in Höhe der Klausener Straße die Fahrbahn überqueren wollte, stieß sie mit dem in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 42-jährigen aus Rhede zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

