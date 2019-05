Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Radfahrerin erfasst

Bocholt (ots)

Mit einem Fahrrad neben ihm ist am Dienstag in Bocholt ein Autofahrer beim Abbiegen zusammengestoßen. Ein 74 Jahre alter Bocholter hatte von der Weberstraße nach rechts auf den Ostwall fahren wollen. Das hatte auch eine 48-jährige Bocholterin vor, die mit ihrem Rad wie der Autofahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel zunächst gewartet hatte und dann zeitglich mit ihm bei Grün losgefahren war.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell