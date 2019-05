POL-BOR: Gescher - Kraftstoff-Behälter explodiert

Kreispolizeibehörde Borken

Gescher (ots)

Drei Menschen sind am Dienstag bei der Explosion eines Kraftstoff-Behälters in Gescher verletzt worden. Das Geschehen hatte sich gegen 11.35 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Raiffeisenstraße unweit eines Geschäfts abgespielt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich Gas in der circa 200 Liter fassenden Tankvorrichtung für Zweitakter-Gemisch gebildet und entzündet, als der Verschluss mit einer Flex geöffnet werden sollte. Bei der Explosion erlitt eine 22-jährige Mitarbeiterin schwere Verletzungen, ein 21-jähriger und eine 20-Jährige Beschäftigte wurden leicht verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt; die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Die Wucht der Explosion zerstörte mehrere Fensterscheiben in einem nebenstehenden Gebäude. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro.

