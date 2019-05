Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Berauscht gefahren

Bocholt (ots)

Auf Amphetamine schlug ein Drogentest am Sonntagmorgen bei einem Autofahrer in Bocholt positiv an. Polizeibeamte hatten den 27-jährigen Fahrer kontrolliert, als er den Stenerner Weg in Bocholt befuhr. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

