Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Sonntagabend bei einem Unfall in Ahaus-Alstätte erlitten. Der 40-Jährige hatte die Münsterstraße in Richtung Haaksbergener Straße befahren, als er gegen den Bordstein stieß und stürzte. Ein Test wies auf einen Atemalkoholwert von circa 0,95 mg/l hin. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt auch eine Blutprobe, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können.

