In den vergangenen Wochen erhielt eine Ahauserin telefonisch die vermeintlich freudige Information über einen hohen Gewinn. Die Ahauserin hatte tatsächlich an einem online-Gewinnspiel teilgenommen und konnte den Betrugsversuch so nicht sofort durchschauen. Es folgten über einen Zeitraum von mehreren Wochen weitere Anrufe, in denen die Ahauserin aufgefordert wurde, in Vorleistung zu treten (angeblich für die Geldtransportkosten). Darauf fiel sie nicht herein und erstattete Anzeige.

Weitere Infos finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

