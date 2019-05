Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Tablet gestohlen

Stadtlohn (ots)

Gelegenheit macht Diebe: Das zeigte sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Stadtlohn. Nur einen Augenblick lang hatte ein Tablet-Computer unbeaufsichtigt auf einem Schaltschrank an der Otgeristraße gelegen - ein Techniker hatte nur eben seinen Werkzeugkasten zum Auto gebracht. Als er zurückkehrte, war das Gerät der Marke Samsung verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

