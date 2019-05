Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Nordvelen - Nachtrag zum Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin

Velen-Nordvelen (ots)

Eine 68-jährige Pedelecfahrerin aus Borken verletzte sich am Samstag bei einem Sturz schwer. Rettungskräfte brachten die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 68-Jährige gegen 17.40 Uhr den Dorenfeldweg von Nordvelen kommend in Richtung Ramsdorf befahren. Nach der Kreuzung Dorenfeldweg/Borkener Damm/Barriers Pättken geriet sie kurz auf den rechten Grünstreifen, verlor dabei die Kontrolle und stürzte.

