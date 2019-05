Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hausbewohnerin überfallen und verletzt

Stadtlohn (ots)

Eine 53 Jahre alte Stadtlohnerin ist am Freitag in ihrem Haus zum Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Ein Unbekannter hatte sich gegen 18.35 Uhr auf unbekannte Weise Zugang in das Wohngebäude an der Straße Cohaus Esch verschafft. Er schlug die Frau und bedrohte sie mit einem Messer. Schließlich riss er einen Tresor aus einer Wand und flüchtete damit. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Basecap und Turnschuhen. Bei der Tat trug er weiße Latexhandschuhe und einen medizinischen Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer eines grünen Fahrrades, der sich im Bereich Cohaus Esch/Hessenweg aufgehalten hat. Die Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000 zu wenden.

