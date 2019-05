Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ausrede half Autofahrer nicht

Gronau (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am frühen Mittwochabend auf der Zollstraße einen 52-jährigen Autofahrer. Zur Frage nach seinem Führerschein gab er an, in Gronau zu Besuch zu sein und sein Portemonnaie mitsamt dem Führerschein dort vergessen zu haben. Da die Beamten sich mit der Aussage nicht zufrieden gaben und den Mann zu der Anschrift begleiten wollten, gab er schließlich an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

