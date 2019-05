Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden/Kreis Borken - Prävention gegen Pedelec-Unfälle

Vreden/Kreis Borken (ots)

Unfälle mit Pedelecs verhindern, dazu will ein besonderes Präventionsprojekt beitragen: Interessierte können am Dienstag, 04.06.2019, in Vreden auf ihr Zweirad steigen und an einer Poli-Pedelec-Tour teilnehmen. Unterwegs gibt es an mehreren Stellen zahlreiche konkrete Tipps zum sicheren Umgang mit dem Pedelec und dem richtigen Verhalten in kritischen Situationen. Die Kreispolizeibehörde Borken, die Stadt Vreden und das DRK laden zum Mitradeln ein. Einzelheiten zur Aktion und zur Anmeldung finden sich in der Einladung, die dieser Pressemitteilung beigefügt ist.

