Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Kindergarten

Borken (ots)

Bargeld, einen Beamer und ein Laptop haben Unbekannte am Wochenende in Borken bei einem Einbruch erbeutet. Die Täter hatten die Tür eines Kindergartens an der Königsberger Straße aufgehebelt und gelangten so ins Innere. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Borken in Verbindung setzen.

