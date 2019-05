Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schlüsseldienst verlangte fast 1.400 Euro

Bocholt (ots)

Am Samstagmorgen riefen Bewohner einen Schlüsseldienst an, da sie die Wohnungstür nicht mehr öffnen konnten und diese nur noch über die Terrassentür verlassen konnten.

Die Hilfesuchenden wandten sich an einen Schlüsseldienst, der anhand der Angaben im Internet in Bocholt ansässig zu sein schien. Der Angerufene leitete den Anruf dann an eine Firma weiter und nach einiger Zeit erschienen zwei Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes, die für die Türöffnung als Vorausleistung 500 Euro verlangten. Die Bocholter stimmten zu und die Tür wurde geöffnet.

Dann riet einer der Mitarbeiter dazu, besser noch ein Teil zu tauschen und veranschlagte die Zusatzkosten auf ca. 700 Euro. Auch dazu stimmten die Bocholter zu und die Arbeit wurde ausgeführt. Als Gesamtschlussrechung (inkl. der ersten Türöffnung) wurde dann eine Summe von annähernd 1.400 Euro präsentiert und von den Bocholtern beglichen. Im Nachhinein erstatteten sie Anzeige wegen Wuchers.

