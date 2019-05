Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Steine von Brücke auf Pkw geworfen

Gescher (ots)

Am Mittwoch (01. Mai 2019) befuhr ein 44-jähriger Autofahrer gegen 21.20 Uhr die B 525 in Richtung Coesfeld. Auf der Brücke (Verlängerung Schultenrott) standen Kinder oder Jugendliche, die nachdem der 44-Jährige die Brücke durchfahren hatte, Steine auf den Pkw warfen und das Dach beschädigten. Der Geschädigte bremste stark ab, die Kontrolle über seinen Pkw verlor er nicht. Er sah zwei Kinder bzw. Jugendliche, die mit Fahrrädern in Richtung Schultenrott/Gescher davon fuhren. Bei den Steinen handelt es sich vermutlich um Schottersteine (ca. 5 x 2 cm groß).

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260).

