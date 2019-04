Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ahaus-Alstätte (ots)

Am Sonntagmorgen fuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Ahaus gegen 05.20 Uhr entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in den Kreisverkehr "Schmäinghook/Münsterstraße" ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Köln. Der Fahrradfahrer wurde aufgeladen und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkws. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Uniklinik Münster transportiert.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell