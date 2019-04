Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 16-Jährige am Sonntag bei einem Unfall in Borken-Marbeck erlitten. Die Borkenerin befuhr gegen 13.10 Uhr mit einem Micro Car den Dorstener Postweg in Richtung Marbecker Straße. Als sie diese geradeaus überqueren wollte, stieß sie mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Der Borkener hatte die Marbecker Straße in Richtung Marbeck befahren und hatte grundsätzlich Vorfahrt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Autofahrer kam leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 10.300 Euro.

