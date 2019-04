Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Betrunken Auto gefahren

Heek (ots)

Erheblich alkoholisiert saß am Sonntagabend ein Autofahrer in Heek-Nienborg am Steuer seines Wagens. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Fahrzeug in Schlangenlinien auf der Hauptstraße unterwegs war. Er verständigte die Polizei, die den 36-Jährigen kontrollierte. Dabei stellte sich neben der Alkoholisierung auch heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe.

