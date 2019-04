Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bach verunreinigt

Rhede (ots)

Am späten Samstagnachmittag bemerkte eine Spaziergängerin eine ölige Substanz in einem Bach an einem Waldweg "Fosshöwwel" und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte eine unbekannte Menge einer öligen Substanz in den Bach. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Rhede kümmerte sich um den umweltgefährdenden Stoff.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

