Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geräte entwendet

Gescher (ots)

Maschinen für Bad- und Sanitärarbeiten haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gescher gestohlen. Die Geräte hatten in einem Transporter gelegen, der an der Straße Alfersesch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell