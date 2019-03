Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Känguru unterwegs

Vreden (ots)

Als scheuer Zeitgenosse erwies sich am Mittwochabend in Vreden ein kleines Känguru: Es mochte sich weder von der Polizei noch von der Feuerwehr davon überzeugen lassen, die "freie Wildbahn" gegen die Obhut der Einsatzkräfte einzutauschen. Ein Vredener hatte das circa 80 Zentimeter große Tier am frühen Abend in der Nähe des Hauses Früchting in der Bauerschaft Gaxel gesichtet. Polizisten und Feuerwehrleute versuchten vergeblich, das Bennett-Känguru mit Netzen einzufangen. Das Tier verschwand schließlich im Schutz der Dunkelheit. Wo es entlaufen ist, steht noch nicht fest. Bislang hat sich kein entsprechender Halter gemeldet. Es haben sich zunächst auch keine weiteren Anhaltspunkte zum weiteren Verbleib des Kängurus ergeben. Die Polizei wird heute im Rahmen ihrer Streifentätigkeit weiter Ausschau danach halten. Hinweise an die Polizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

