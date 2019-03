Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Autos beschädigt

Rhede (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurden in Rhede auf der Münsterstraße durch noch unbekannte Täter zwei parkende Autos zerkratzt. Die Beschädigungen befanden sich jeweils an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Bocholt Tel.: 02871/299-0

