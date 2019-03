Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Bocholt (ots)

Eine Handtasche wurde am Sonntag einer 35-jährigen Bocholterin entwendet. Als sie gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Langenbergpark los fuhr, legte sie die Handtasche in den hinteren Fahrradkorb. Auf der Münsterstraße bemerkte sie, dass die Handtasche gestohlen worden war. In der Handtasche befanden sich ihr Handy und ihre Geldbörse mit Bargeld und diversen Papieren. Die Tat hatte sie nicht bemerkt und vermutet, dass der oder die Täter eine günstige Gelegenheit ausnutzten, als sie an der Kreuzung Münsterstraße/Ostwall an einer Ampel angehalten hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. 02871/299-0. (Smö)

