POL-BOR: Bocholt - Arztpraxen Ziel von Einbrechern

In der Nacht zum Samstag hebelten Einbrecher ein Fenster einer Praxis am Stenerner Weg auf. Entwendet wurde eine Geldkassette. In derselben Nacht (ca. 01.45 - 02.00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Arztpraxis am Hemdener Weg. Der oder die Täter hatten sich an einer Eingangstür zu schaffen gemacht. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

