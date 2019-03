Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Flucht vor der Polizei

Marihuana aus dem Fenster geworfen

Legden (ots)

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 14.45 Uhr auf der L575 einen 25-jährigen Autofahrer aus den Niederlanden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC, sodass der Mann zwecks ärztlicher Blutentnahme zur Polizeiwache gebracht werden sollte.

Der 25-Jährige suchte sein Heil in der Flucht, setzte sich in seinen Pkw und fuhr davon. Während der Flucht warf er eine Sporttasche aus dem Pkw, was durch die Polizeibeamten beobachtet wurde.

Der 25-Jährige konnte auf dem Düwing Dyk angehalten und vorläufig festgenommen werden. In der aus dem Pkw geworfenen Sporttasche befanden sich ca. 115 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm dem 25-Jährigen eine Blutprobe. Der geständige Beschuldigte wurde nach seiner Vernehmung wieder entlassen.

