Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Laptop und Fernseher entwendet

Stadtlohn (ots)

Geräte und Geld hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in Stadtlohn erbeutet. Der Täter war in eine Holzhütte am Schützenweg gewaltsam eingedrungen. Dazu hatte der Unbekannte eine Tür aufgebrochen. Aus der Hütte entwendete er einen Fernseher, ein Laptop, eine Shishapfeife und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

