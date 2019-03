Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher scheitern

Stadtlohn (ots)

In eine Schule in Stadtlohn wollten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eindringen. Um sich Zugang zu verschaffen, hatten sie die Scheibe eines Fensters zum Sekretariat eingeschlagen. Ins Gebäude am Gescher Dyk selbst gelangten sie aber offensichtlich nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell