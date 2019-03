Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche in einer Nacht

Bocholt (ots)

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch bei zwei Einbrüchen in Bocholt erbeutet. Im ersten Fall waren die Täter in ein Gebäude am Theodor-Heuss-Ring eingedrungen. Im Inneren hebelten sie Türen und Schränke auf. Sie entwendeten eine Geldkassette. Der zweite Fall spielte sich in einem Geschäftsgebäude an der Münsterstraße ab: Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in ein Büro. Daraus stahlen sie einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

