Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto gestohlen

Bocholt (ots)

Entwendet haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt-Suderwick einen grauen VW Polo mit BOR-Kennzeichen. Das Fahrzeug hatte seit Sonntag an der Straße Kerkpatt gestanden. Entdeckt wurde der Diebstahl des Wagens am Dienstag gegen 10.35 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

