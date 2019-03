Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Alkoholisiert mit Sattelzug unterwegs

Reken (ots)

Sein Fahrzeug stehenlassen musste am Samstag der 37 Jahre alte Führer eines Sattelzuges in Reken. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 20.10 Uhr kontrolliert, als er mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße B 67 in Richtung Bocholt unterwegs war. Ein Atemalkoholtest wies auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille hin. Die Weiterfahrt war für den 37-Jährigen beendet; ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige.

